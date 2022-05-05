Через обстріли російських військ у Києві пошкоджені понад 200 житлових будинків, а також десятки дитсадків і шкіл.
Про це розповів сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
– У столиці через обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків. Також руйнувань зазнали 30 садочків, 46 шкіл та понад 70 об’єктів іншої міської інфраструктури, – зазначив він.
За словами Поворозника, міська влада вже закінчує обстеження цих об’єктів та розробляє кошториси для їхнього відновлення. У планах влади – завершити всі роботи до кінця року.
Кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури планують залучити з трьох джерел: державного бюджету, міського бюджету та від меценатів.
– Включаються ті будинки, які постраждали найбільше. Є сьогодні діалог з урядом про виділення коштів з державного бюджету. Місто також не залишиться осторонь, виділить кошти з міського бюджету. Ми також сподіваємося на меценатів, щоб цю роботу зробити цього року оперативно і якісно, – заявив Поворозник.
Він поінформував, що станом на сьогодні в Києві залишаються близько 2,2 млн людей.
У місті працює комунальний транспорт, аптеки, банки, заправки, станції техобслуговування, заклади побутового обслуговування, кафе, магазини, медичні заклади, підприємства які надають житлові та комунальні послуги.
Наразі для автомобільного сполучення працюють три мости – Дарницький, Північний і Південний. А міст Метро працює для лінії метрополітену.
Як відомо, ввечері 28 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Одна із ракет потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 10 людей, чотирьох з них госпіталізували.
Під час цього обстрілу загинула Віра Гирич – журналістка і продюсерка Радіо Свобода.