Через обстріли російських військ у Києві пошкоджені понад 200 житлових будинків, а також десятки дитсадків і шкіл.

Про це розповів сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– У столиці через обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків. Також руйнувань зазнали 30 садочків, 46 шкіл та понад 70 об’єктів іншої міської інфраструктури, – зазначив він.

За словами Поворозника, міська влада вже закінчує обстеження цих об’єктів та розробляє кошториси для їхнього відновлення. У планах влади – завершити всі роботи до кінця року.

Кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури планують залучити з трьох джерел: державного бюджету, міського бюджету та від меценатів.

– Включаються ті будинки, які постраждали найбільше. Є сьогодні діалог з урядом про виділення коштів з державного бюджету. Місто також не залишиться осторонь, виділить кошти з міського бюджету. Ми також сподіваємося на меценатів, щоб цю роботу зробити цього року оперативно і якісно, – заявив Поворозник.

Він поінформував, що станом на сьогодні в Києві залишаються близько 2,2 млн людей.

У місті працює комунальний транспорт, аптеки, банки, заправки, станції техобслуговування, заклади побутового обслуговування, кафе, магазини, медичні заклади, підприємства які надають житлові та комунальні послуги.

Related video

Наразі для автомобільного сполучення працюють три мости – Дарницький, Північний і Південний. А міст Метро працює для лінії метрополітену.

Як відомо, ввечері 28 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Одна із ракет потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 10 людей, чотирьох з них госпіталізували.

Під час цього обстрілу загинула Віра Гирич – журналістка і продюсерка Радіо Свобода.