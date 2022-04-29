В результате вчерашнего ракетного удара в жилой дом в Шевченковском районе столицы пострадали 10 человек, четверо доставлены в больницу.
Об этом сообщили в КГГА.
Сегодня утром коммунальные службы начали уборку возле дома.
Городские власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В горсовете напоминают, что поезда метро во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” – не курсируют через Южный мост.
Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.
Напомним, что после 20:00 28 апреля почти по всей Украине прозвучала воздушная тревога. После этого появились сообщения о ракетном ударе по Киеву.
Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.
Также стало известно об уничтожении трех крылатых ракет в небе над Одессой. Поступили сообщения о взрывах из Хмельницкого.