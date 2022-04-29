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Факты / Происшествия

Обстрел Киева: в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали 10 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
Обстрел Киева: в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали 10 человек

В результате вчерашнего ракетного удара в жилой дом в Шевченковском районе столицы пострадали 10 человек, четверо доставлены в больницу.

Об этом сообщили в КГГА.

Сегодня утром коммунальные службы начали уборку возле дома.

Городские власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В горсовете напоминают, что поезда метро во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” – не курсируют через Южный мост.

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Напомним, что после 20:00 28 апреля почти по всей Украине прозвучала воздушная тревога. После этого появились сообщения о ракетном ударе по Киеву.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.

Также стало известно об уничтожении трех крылатых ракет в небе над Одессой. Поступили сообщения о взрывах из Хмельницкого.

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Источник: КГГА

Фото: Факты ICTV

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