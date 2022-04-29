29 апреля стало известно о гибели Веры Гирич – журналистки и продюсера Радио Свобода. Ее тело обнаружили в доме, в котором она жила в Киеве.

Вечером 28 апреля именно в это здание попала вражеская российская ракета. Вера Гирич начала работать в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Руководитель Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова, комментируя трагическую гибель Веры Гирич, отметила, что она была профессионалом своего дела, человеком с колоссальными знаниями искусства и истории.

– Добрый друг, замечательная мама и дочь. Она так мечтала как можно скорее переселиться в эту новую квартиру. “Точные” российские ракеты “освободили” Веру от мечтаний и лишили жизни, — прокомментировала Кузнецова.

Глава правозащитной общественной организации Вместе с законом Виктория Нестеренко сообщила, что Вера Гирич помогала беженцам из Афганистана, в частности, ее коллегам из Радио Свобода. Она была одной из немногих, кто очень переживал за их судьбу и помогал им здесь обосноваться.

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Художественная руководительница Kyiv Symphony Orchestra Любовь Морозова добавила, что определенное время Гирич была пиарщицей оркестра.

Вечером 28 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Киеву. Одна из ракет попала в жилой дом в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела пострадали 10 человек, четверо доставлены в больницу.

Фото: Vira Hyrych