Штурм Азовсталі: що відбувається на території заводу 5 травня

5 травня російські загарбники не полишають спроб знищити українські підрозділи в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

Подробиці наземного штурму армії РФ в ефірі Фейгін Live озвучив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, такими діями окупанти прагнуть “остаточно перемогти Азовсталь, щоб до 9 травня оголосити, що вони всіх перемогли і, передусім, Маріуполь”.

– Росіяни пішли в атаку. За певними даними, увірвались на Азовсталь. Наші хлопці їх вибили звідти та відновили систему оборони, але ситуація залишається вкрай критичною, – констатує Олексій Арестович.

Радник керівника Офісу президента наголошує: президент України Володимир Зеленський залучив усі засоби дипломатії задля вирішення ситуації довкола Азовсталі.

– Немає такої політичної сили в світі, до якої б ми не звернулись, намагаючись вирішити цю проблему, – запевняє він.

Не підтвердив Олексій Арестович й інформації про те, що один із працівників заводу показав загарбникам його таємні тунелі.

– Цілком може бути, що окупанти, які намагаються атакувати підземелля, шукатимуть спосіб туди проникнути, але стверджувати це напевне не можна, – додав радник керівника Офісу президента.

За даними маріупольського кореспондента Артема Попова, нині в місті цілодобово літають дрони та сипляться ворожі снаряди.

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– Бої тривають просто на території підприємства, але українські захисники дають відсіч ворогу. Нагадаю, що, за даними Міноборони, штурм РФ 4 травня був неуспішним, – сказав представник ЗМІ в ефірі марафону національних телеканалів 5 травня.

Зауважимо, що про поновлення наступу РФ задля взяття під контроль території заводу Азовсталь 5 травня повідомляв і Генеральний штаб Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

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Джерело: Фейгін Live, Генштаб ЗСУ