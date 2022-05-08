Украина готовит второй этап эвакуации из Азовстали – для спасения раненых и медиков

Украина готовит второй этап эвакуации медиков и раненых из Мариуполя после успешного завершения первой части гуманитарной операции.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 7 мая.

Он поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии из Азовстали и эвакуировать более 300 человек – женщин, детей и пожилых людей. Он заявил, что фактически Украина смогла вывести гражданских из Азовстали.

— И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что в настоящее время власти работают над освобождением из металлургического комбината в Мариуполе военнослужащих, но это “чрезвычайно сложно”.

– Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Всех героев защищающих Мариуполь. Это очень сложно. Но важно. Уверен, что все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать, – сказал президент.

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Он сообщил, что его команда готовит 8 мая продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов.

Ранее, 7 мая, вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила об успешном выполнении первого этапа эвакуации гражданского населения из Азовстали.