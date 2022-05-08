Україна готує другий етап евакуації з Азовсталі – для порятунку поранених і медиків

Україна готує другий етап евакуації медиків та поранених з Маріуполя після вдалого завершення першої частини гуманітарної операції.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 7 травня.

Він подякував командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об’єднаних Націй, які допомогли провести перший етап евакуаційної місії з Азовсталі та евакуювати понад 300 людей – жінок, дітей та людей похилого віку. Він заявив, що фактично Україна змогла вивести цивільних з Азовсталі.

– І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні, – сказав президент України.

Володимир Зеленський додав, що наразі влада працює над визволенням з металургійного комбінату у Маріуполі військовослужбовців, але це “надзвичайно складно”.

– Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати, – сказав президент.

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Він повідомив, що його команда готує 8 травня продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Раніше, 7 травня, віцепрем’єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про успішне виконання першого етапу евакуації цивільного населення з Азовсталі.