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Факты / Украина

“Подбросить дров” в жерло войны в Украине – ОП о намерении РФ вывести силы из Сирии

Татьяна Забожко редактор ленты
військові рф

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что срочным выводом войск из Сирии глава Кремля Владимир Путин лишь “подкинет немного дров в жерло войны в Украине”.

– Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров, которые ничего не решают, в жерло войны в Украине. Все же идет “по плану”, да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы, – иронизирует Михаил Подоляк.

Такое решение РФ удивляет и другого советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

По его убеждению, оно нелогично, учитывая данные о том, что во время парада 9 мая президент РФ может объявить о всеобщей мобилизации.

– Если собираются вводить всеобщую мобилизацию, то зачем перебрасывать войска из Сирии? Такой очень простой вопрос.

Разрушать всю конструкцию, которая строилась десятки лет в поддержку режима Асада, чтобы объявить мобилизацию? – задает риторический вопрос Алексей Арестович.

Тем более, говорит советник главы ОП, несоизмеримым будет количество выведенных из Сирии военных и мобилизованных.

– Если РФ грозится мобилизовать 450 тыс., то зачем тогда 11 тыс. из Сирии? Что они смогут на фоне нескольких сотен, призванных во время мобилизации? – продолжает Алексей Арестович.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, какое бы заявление во время парада в Москве 9 мая не сделал глава Кремля Владимир Путин – объявит он общенациональную мобилизацию или официальную войну против Украины – это не будет иметь никакого значения для нашей страны.

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Источник: Михаил Подоляк, Фейгин Live

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Фото: Dreamstime

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