Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что срочным выводом войск из Сирии глава Кремля Владимир Путин лишь “подкинет немного дров в жерло войны в Украине”.

– Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров, которые ничего не решают, в жерло войны в Украине. Все же идет “по плану”, да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы, – иронизирует Михаил Подоляк.

???????? терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в ????????. Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

Такое решение РФ удивляет и другого советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

По его убеждению, оно нелогично, учитывая данные о том, что во время парада 9 мая президент РФ может объявить о всеобщей мобилизации.

– Если собираются вводить всеобщую мобилизацию, то зачем перебрасывать войска из Сирии? Такой очень простой вопрос. Разрушать всю конструкцию, которая строилась десятки лет в поддержку режима Асада, чтобы объявить мобилизацию? – задает риторический вопрос Алексей Арестович.

Тем более, говорит советник главы ОП, несоизмеримым будет количество выведенных из Сирии военных и мобилизованных.

– Если РФ грозится мобилизовать 450 тыс., то зачем тогда 11 тыс. из Сирии? Что они смогут на фоне нескольких сотен, призванных во время мобилизации? – продолжает Алексей Арестович.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, какое бы заявление во время парада в Москве 9 мая не сделал глава Кремля Владимир Путин – объявит он общенациональную мобилизацию или официальную войну против Украины – это не будет иметь никакого значения для нашей страны.

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Источник: Михаил Подоляк, Фейгин Live