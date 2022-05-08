“Підкинути дров” у жерло війни в Україні – ОП про намір РФ вивести сили з Сирії

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що терміновим виведенням військ із Сирії очільник Кремля Володимир Путін лише “підкине трохи дров у жерло війни в Україні”.

– Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров, які нічого не вирішують, у жерло війни в Україні. Все ж іде “за планом”, так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник, – іронізує Михайло Подоляк.

???????? терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в ????????. Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

Такому рішенню РФ дивується й інший радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

На його переконання, воно є нелогічним, зважаючи на дані про те, що під час параду 9 травня президент РФ може оголосити про загальну мобілізацію.

– Якщо збираються запроваджувати загальну мобілізацію, то навіщо перекидати війська із Сирії? Таке дуже просте запитання. Руйнувати всю конструкцію, яка вибудовувалась десятки років на підтримку режиму Асада, щоб оголосити мобілізацію? – ставить риторичне запитання Олексій Арестович.

Тим паче, говорить радник голови ОП, неспівмірною буде кількість виведених із Сирії військових та мобілізованих.

– Якщо РФ грозиться мобілізувати 450 тис., то навіщо тоді 11 тис. із Сирії? Що вони зможуть проти кількох сотень призваних під час мобілізації? – продовжує далі Олексій Арестович.

На переконання президента України Володимира Зеленського, яку б заяву під час параду в Москві 9 травня не зробив очільник Кремля Володимир Путін – оголосить він загальнонаціональну мобілізацію чи офіційну війну проти України – це не матиме жодного значення для нашої держави.

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Джерело: Михайло Подоляк, Фейгін Live