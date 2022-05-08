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Факты / Украина

В Луганской области под завалами дома находятся 11 человек – ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
В Луганской области под завалами дома находятся 11 человек – ОВА

Ночью 8 мая российские военные открыли огонь по Шипилово Луганской области.

В результате обстрела оккупационных войск разрушен двухэтажный дом.

По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Девять домов 7 мая захватчики повредили также в Северодонецке, четыре – в Рубежном, еще два – в Лисичанске.

Согласно данным областной военной администрации, эвакуирован один раненый.

По состоянию на 8 мая группировка оккупационных войск продолжает наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях.

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На территории Луганской и Донецкой областей украинские защитники отбили девять атак врага, уничтожив:

  • 19 танков,
  • 21 единицу боевой бронированной техники,
  • четыре специальных бронированных автомобиля,
  • шесть автомобилей,
  • одну единицу специальной инженерной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на этой территории сбили:

  • один вражеский ударный вертолет Ми-28Н,
  • шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Скорее всего 60 человек погибли под завалами школы в Белогоровке Луганской области, которую оккупационные войска атаковали 7 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Луганская ОВА

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