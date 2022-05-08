Ночью 8 мая российские военные открыли огонь по Шипилово Луганской области.
В результате обстрела оккупационных войск разрушен двухэтажный дом.
По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.
Девять домов 7 мая захватчики повредили также в Северодонецке, четыре – в Рубежном, еще два – в Лисичанске.
Согласно данным областной военной администрации, эвакуирован один раненый.
По состоянию на 8 мая группировка оккупационных войск продолжает наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях.
На территории Луганской и Донецкой областей украинские защитники отбили девять атак врага, уничтожив:
- 19 танков,
- 21 единицу боевой бронированной техники,
- четыре специальных бронированных автомобиля,
- шесть автомобилей,
- одну единицу специальной инженерной техники.
Подразделения противовоздушной обороны на этой территории сбили:
- один вражеский ударный вертолет Ми-28Н,
- шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Скорее всего 60 человек погибли под завалами школы в Белогоровке Луганской области, которую оккупационные войска атаковали 7 мая.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Луганская ОВА