Ночью 8 мая российские военные открыли огонь по Шипилово Луганской области.

В результате обстрела оккупационных войск разрушен двухэтажный дом.

По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Девять домов 7 мая захватчики повредили также в Северодонецке, четыре – в Рубежном, еще два – в Лисичанске.

Согласно данным областной военной администрации, эвакуирован один раненый.

По состоянию на 8 мая группировка оккупационных войск продолжает наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях.

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На территории Луганской и Донецкой областей украинские защитники отбили девять атак врага, уничтожив:

19 танков,

21 единицу боевой бронированной техники,

четыре специальных бронированных автомобиля,

шесть автомобилей,

одну единицу специальной инженерной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на этой территории сбили:

один вражеский ударный вертолет Ми-28Н,

шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Скорее всего 60 человек погибли под завалами школы в Белогоровке Луганской области, которую оккупационные войска атаковали 7 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Луганская ОВА