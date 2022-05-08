В результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области предварительно погибли 60 человек.

Такое предположение сделал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Скорее всего все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства “русского мира” – циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не могут военного – убьют беззащитного ребенка, – говорит Сергей Гайдай.

Авиаудар по Белогоровке российские военные совершили 7 мая в 16.37.

В результате обстрела вспыхнули пожары в зданиях дома культуры и школы. В бомбоубежище последнего скрывались около 90 жителей поселка.

Возгорание в учебном заведении, охватившем площадь около 300 кв. м, ликвидировали около четырех часов.

Семь из 30 эвакуированных – ранены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших.

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Напомним, что днем ​​7 мая оккупационные войска РФ из Градов и Ураганов обстреляли также Приволье.

Погибли мальчики 11 и 14 лет. Их 69-летняя бабушка, а также 8-ми и 12-летняя сестры госпитализированы в больницу с тяжелыми ранениями.

Как выяснили позже в областной военной администрации, враг ударил именно в тот момент, когда бабушка с внуками на несколько минут вышли из укрытия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай