У Луганській області під завалами будинку перебувають 11 осіб – ОВА

Уночі 8 травня російські військові відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області.
Унаслідок обстрілу окупаційних військ зруйновано двоповерховий будинок.
За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.
Дев’ять будинків 7 травня загарбники пошкодили також у Сєвєродонецьку, чотири – в Рубіжному, ще два – у Лисичанську.
За даними обласної військової адміністрації, евакуйовано одного пораненого.
Станом на 8 травня угруповання окупаційних військ продовжує наступ на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.
На території Луганської та Донецької областей українські захисники відбили дев’ять атак ворога, знищивши:
- 19 танків,
- 21 одиницю бойової броньованої техніки,
- чотири спеціальних броньованих автомобілі,
- шість автомобілів,
- одну одиницю спеціальної інженерної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони на цій території збили:
- один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н,
- шість безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10.
Найімовірніше 60 осіб загинули під завалами школи в Білогорівці Луганської області, яку окупаційні війська атакували 7 травня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Луганська ОВА