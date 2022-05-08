У Луганській області під завалами будинку перебувають 11 осіб – ОВА

Уночі 8 травня російські військові відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області.

Унаслідок обстрілу окупаційних військ зруйновано двоповерховий будинок.

За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Дев’ять будинків 7 травня загарбники пошкодили також у Сєвєродонецьку, чотири – в Рубіжному, ще два – у Лисичанську.

За даними обласної військової адміністрації, евакуйовано одного пораненого.

Станом на 8 травня угруповання окупаційних військ продовжує наступ на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.

Зараз дивляться

На території Луганської та Донецької областей українські захисники відбили дев’ять атак ворога, знищивши:

19 танків,

21 одиницю бойової броньованої техніки,

чотири спеціальних броньованих автомобілі,

шість автомобілів,

одну одиницю спеціальної інженерної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на цій території збили:

один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н,

шість безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10.

Найімовірніше 60 осіб загинули під завалами школи в Білогорівці Луганської області, яку окупаційні війська атакували 7 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОВА