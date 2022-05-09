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Факты / Украина

Саперы на 100% поверхностно очистили Ирпень от мин и бомб – мэр

Анастасия Гевко редактор ленты
Саперы на 100% поверхностно очистили Ирпень от мин и бомб – мэр

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин заявил, что саперы поверхностно очистили город от мин и бомб на 100%. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram в понедельник, 9 мая.

– Вот сколько “подарков” прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами. Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните по телефону 0937007872. Спасибо! – написал Маркушин.

Он также опубликовал видео, на котором показал количество российских “подарков”, найденных в Ирпене.

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