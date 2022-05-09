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Факти / Україна

Сапери на 100% поверхово очистили Ірпінь від мін та бомб – мер

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Сапери на 100% поверхово очистили Ірпінь від мін та бомб – мер

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин заявив, що сапери поверхово очистили місто від мін та бомб на 100%. Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram у понеділок, 9 травня.

– Ось скільки “подарунків” надіслали прокляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхово оброблені саперами. Однак, якщо ви де-небудь виявите схожі підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх руками! Відразу дзвоніть за телефоном 0937007872. Дякуємо! – написав Маркушин.

Він також опублікував відео, на якому показав кількість російських “подарунків”, знайдених в Ірпені.

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