План восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией, в том числе разрушенной во время вражеских обстрелов критической инфраструктуры, предусматривает три этапа.

Об этом рассказал в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– План такой. Первый этап восстановления – естественное восстановление во время военных действий. Второй этап – период чрезвычайного положения после завершения военных действий. И третий этап – это полный план восстановления Украины, предусматривающий структурные изменения. Не просто восстановление зданий, а вообще смену парадигмы нашего государства, — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также подробнее рассказал, что будет предусматривать каждый этап восстановления Украины:

1. Первый этап предполагает оперативное восстановление инфраструктуры еще во время боевых действий на территории нашей страны. Речь идет о “минимальной инвентаризации” с учетом данных от военных областных администраций. После этого властям на местах будут передавать средства для ремонта зданий, которые можно быстро восстановить.

– То есть если здание разрушено полностью, мы его не трогаем. Если в здании разрушены окна, двери, крыша, это можно быстро восстановить и передать человеку или какому-то органу, находившемуся в этом здании. Быстрое восстановление является приоритетом №1… Параллельно восстанавливается критическая инфраструктура. Разрушенные мосты заменяются понтонными мостами, временно ремонтируются дороги, восстанавливается железная дорога. Такие вещи нуждаются в оперативном финансировании, и мы на это выделяем, – объяснил премьер.

2. Второй этап будут реализовывать уже после завершения военных действий. Речь идет о детальной инвентаризации убытков, составлении проектно-сметных документов, согласовании с партнерами, которые захотят приобщиться к процессу послевоенного восстановления Украины.

– Мы хотим, чтобы партнеры по региональному принципу приняли участие в восстановлении Украины. К примеру, Дания согласилась восстанавливать Николаев. Уже около десятка стран сказали, что они хотят восстанавливать. И мы сейчас будем делать это очень структурированно, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что параллельно нужно будет расселять людей, оставшихся на улице из-за обстрелов оккупантов, покупать жилье или создавать временное, делать заказы на строительство нового жилья, вводить дополнительные государственные программы для стимулирования строительства в Украине.

Сейчас смотрят

Кроме того, в правительстве планируют стимулировать создание заводов для изготовления стройматериалов.

3. Третий этап – полный план восстановления Украины со структурными изменениями.

– Если мы восстанавливаем Украину, то должны восстанавливать уже по новым параметрам, по новым стандартам жизни, потому что украинское общество очень изменилось, и это признал мир, — проинформировал глава Кабинета министров.

Согласно замыслу власти, после восстановления Украины в каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, качественно восстановленные сети, очистные сооружения, качественная питьевая вода и водоотвод.

Кроме того, в планах – сокращение выбросов на предприятиях.

– Нас будет интересовать “зеленая” экономика, меньше выбросов на предприятиях. Если мы восстанавливаем предприятие, мы не ставим устаревшее оборудование и печи, мы будем ставить современное оборудование, очень экономное и с очень низким уровнем выбросов, — заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что сейчас идет процесс детальной разработки всех этих пунктов. Для восстановления Украины планируют привлечь конфискованные у РФ средства и помощь от партнеров.

Шмыгаль напомнил, что указом президента был создан Национальный совет восстановления Украины. В рабочие группы по разным направлениям приглашены эксперты, организации, аналитические центры, представители местных властей.

Шмыгаль рассказал, что во время разработки плана восстановления Украины президент Владимир Зеленский определил два приоритета:

• принцип региональности (заключается в том, что каждый партнер ответственен за восстановление определенного региона Украины);

• принцип параметрической системы (власть определяет набор обязательных элементов для восстановления, после чего партнеры и местное самоуправление с учетом этих элементов создают свой план восстановления города или региона).

Ранее Кабинет министров разработал проект указа о создании Фонда восстановления Украины, который будет обеспечивать координацию накопления финансов для восстановления нашего государства после войны.

В середине апреля план послевоенного восстановления и развития Украины обсудили на совещании под председательством Владимира Зеленского.