План відновлення України після повномасштабної війни з Росією, зокрема поруйнованої під час ворожих обстрілів критичної інфраструктури, передбачає три етапи.

Про це розповів в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– План такий. Перший етап відновлення – природне відновлення під час військових дій. Другий етап – період надзвичайного стану після завершення військових дій. І третій етап – це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни. Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави, – наголосив очільник уряду.

Шмигаль також детальніше розповів, що передбачатиме кожен етап відновлення України:

1. Перший етап передбачає оперативне відновлення інфраструктури ще під час бойових дій на території нашої країни. Йдеться про “мінімальну інвентаризацію”, з урахуванням даних від військових обласних адміністрацій. Після цього владі на місцях передаватимуть кошти для ремонту будівель, які можна швидко відновити.

– Тобто якщо будівля зруйнована повністю, ми її не рухаємо. Якщо у будівлі зруйновані вікна, двері, дах, це можна швидко відновити і передати людині або якомусь органу, який був у цій будівлі. Швидке відновлення і є пріоритетом №1… Паралельно відновлюється критична інфраструктура. Зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово латаються дороги, відновлюється залізниця. Такі речі потребують оперативного фінансування, і ми на це виділяємо, – пояснив прем’єр.

2. Другий етап будуть реалізовувати вже після завершення воєнних дій. Йдеться про детальну інвентаризацію збитків, складання проектно-кошторисних документів, узгодження з партнерами, які захочуть долучитися до процесу післявоєнного відновлення України.

– Ми хочемо, щоб партнери за регіональним принципом взяли участь у відновленні України. Наприклад, Данія погодилась відновлювати Миколаїв. Вже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати. І ми зараз будемо робити це дуже структуровано, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що паралельно потрібно буде розселяти людей, які залишилися на вулиці через обстріли окупантів, купувати житло або створювати тимчасове, робити замовлення на будівництво нового житла, запроваджувати додаткові державні програми для стимулювання будівництва в Україні.

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Крім того, в уряді планують стимулювати створення заводів для виготовлення будматеріалів.

3. Третій етап – повний план відновлення України зі структурними змінами.

– Якщо ми відновлюємо Україну, то маємо відновлювати вже за новими параметрами, за новими стандартами життя, тому що українське суспільство дуже змінилося, і це визнав світ, – поінформував очільник Кабінету міністрів.

Згідно із задумом влади, після відбудови України в кожному місті повинен бути сміттєпереробний завод, якісно відновлені мережі, очисні споруди якісна питна вода і водовідведення.

Крім того, в планах – скорочення викидів на підприємствах.

– Нас буде цікавити “зелена” економіка, менше викидів на підприємствах. Якщо ми відновлюємо підприємство, ми не ставимо застаріле обладнання і печі, ми будемо ставити сучасне обладнання, дуже економне і з дуже низьким рівнем викидів, – заявив Шмигаль.

Він уточнив, що зараз відбувається процес детальної розробки всіх цих пунктів. Для відновлення України планують залучити конфісковані у РФ кошти та допомогу від партнерів.

Шмигаль нагадав, що указом президента була створена Національна рада відновлення України. До робочих груп за різними напрямками запрошені експерти, організації, аналітичні центри, представники місцевої влади.

Шмигаль розповів, що під час розробки плану відновлення України президент Володимир Зеленський визначив два пріоритети:

• принцип регіональності (полягає в тому, що кожен партнер відповідальний за відновлення певного регіону України);

• принцип параметричної системи (влада визначає набір обов’язкових елементів для відбудови, після чого партнери та місцеве самоврядування із урахуванням цих елементів створюють свій план відновлення міста чи регіону).

Раніше Кабінет міністрів напрацював проєкт указу про створення Фонду відновлення України, який забезпечуватиме координацію накопичення фінансів для відновлення нашої держави після війни.

У середині квітня план післявоєнного відновлення та розвитку України обговорили під час наради під головуванням Володимира Зеленського.