Один человек из шести пострадавших в результате ракетных обстрелов Одессы 9 мая погиб.
Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
Еще пятеро госпитализированы в больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Накануне вечером российские военные, применив авиацию, выпустили по городу семь ракет. Попали они в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.
– Резервы ракет у врага, очевидно, – на остатке, поскольку в ход явно пошли раритетные, советского образца, которых уже подводит наведение из-за возраст, – отметили в ОК Юг.
Тушение пожаров, возникших в результате ракетных обстрелов, еще продолжались в течение ночи.
То, что Россия начала использовать старые советские авиационные ракеты типа X22, 9 мая подчеркнул и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, эти ракеты низкоточные, поэтому будет больше попаданий в гражданские объекты.
Использование такого типа ракет свидетельствует о том, что враг экономит высокоточное оружие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг
Фото: ОК Юг, ГСЧС в Одесской области