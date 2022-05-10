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Факты / Украина

Ракетный обстрел Одессы: один человек погиб

Татьяна Забожко редактор ленты
Ракетный обстрел Одессы: один человек погиб

Один человек из шести пострадавших в результате ракетных обстрелов Одессы 9 мая погиб.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Еще пятеро госпитализированы в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Накануне вечером российские военные, применив авиацию, выпустили по городу семь ракет. Попали они в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

– Резервы ракет у врага, очевидно, – на остатке, поскольку в ход явно пошли раритетные, советского образца, которых уже подводит наведение из-за возраст, – отметили в ОК Юг.

Тушение пожаров, возникших в результате ракетных обстрелов, еще продолжались в течение ночи.

То, что Россия начала использовать старые советские авиационные ракеты типа X22, 9 мая подчеркнул и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, эти ракеты низкоточные, поэтому будет больше попаданий в гражданские объекты.

Использование такого типа ракет свидетельствует о том, что враг экономит высокоточное оружие.

Ракетный обстрел Одессы: один человек погиб / 12 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг, ГСЧС в Одесской области

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