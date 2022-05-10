Одна людина з шести постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Одеси 9 травня загинула.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

Ще п’ятеро нині госпіталізовані до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Напередодні увечері російські військові, застосувавши авіацію, випустили по місту сім ракет.

Влучили вони в торговельний центр та склад готової продукції широкого споживання.

– Резерви ракет у ворога, вочевидь, – на залишку, оскільки очевидно випустили раритетні, радянського зразка, яких вже підводить наведення через вік, – зазначили в ОК Південь.

Гасіння пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу, ще тривали упродовж ночі.

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Те, що Росія почала використовувати старі радянські авіаційні ракети типу X22, 9 травня наголосив і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ці ракети – низькоточні, тож буде більше влучань у цивільні об’єкти.

Використання такого типу ракет свідчить про те, що ворог економить високоточну зброю.

Ракетний обстріл Одеси: одна людина загинула / 12 фотографий

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь, ДСНС в Одеській області