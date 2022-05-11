Почему наступление РФ из Приднестровья будет зависеть от ситуации на острове Змеиный

Если украинская армия огневым контролем не допустит размещения на острове Змеиный российских систем ПВО дальнего радиуса действия, российская группировка войск в непризнанном Приднестровье будет вести себя очень тихо и не пойдет в наступление против Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

– Все будет зависеть от ситуации вокруг острова Змеиный. Он стал ключевым опорным пунктом для попыток продвижения российских войск в Бессарабию. Если мы огненным контролем удерживаем остров, чтобы там не разместились системы ПВО дальнего радиуса действия, тогда у нас будет более контролируемая ситуация и в Бессарабии, и в Одесской области. И тогда группа войск в Приднестровье будет вести себя очень тихо, особенно в отношении Украины, – объяснил он.

Жданов сказал, что сдерживать попытки РФ усилить там свой гарнизон Украине поможет ракетное вооружение, способное достать до острова Змеиный.

– Кроме того, в составе Черноморского флота РФ не осталось ни одного корабля, который имел бы такую ​​мощную систему противовоздушной обороны как крейсер Москва. Началось с того, что Россия разместила на острове комплекс У300, который мы уничтожили. Теперь они пытаются разместить нечто подобное – ЗРК Тор-2М. Если мы будем контролировать этот остров и не допустим высадки российских войск на нем, то сможем контролировать весь регион, все юго-западное направление, – подытожил военный эксперт.

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