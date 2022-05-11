Российские суда снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря.
Таков вывод разведки Министерства обороны Великобритании.
Согласно данным оборонного ведомства, ситуация существенно изменилась, когда после потери крейсера Москва российский флот отступил в Крым.
После успешной атаки Украины с помощью беспилотников Bayraktar по противовоздушной обороне РФ последняя уже неоднократно пытается усилить свой открытый гарнизон на острове Змеиный.
– Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью крылатых ракет стратегической противовоздушной обороны и береговой обороны, то сможет доминировать в северо-западной части Черного моря, – предполагают в разведке Министерства обороны Великобритании.
Напомним, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун месяц назад, 13 апреля.
Спустя две недели украинские военные попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 РФ на острове Змеиный.
А в течение 7 мая у острова ВСУ уничтожили три катера РФ и существенно повредили еще один.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Истоник: Ministry of Defence