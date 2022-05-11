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Факты / Украина

Успешная атака Украины “открыла” гарнизон РФ на Змеином – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
Успешная атака Украины “открыла” гарнизон РФ на Змеином – британская разведка

Российские суда снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря.

Таков вывод разведки Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным оборонного ведомства, ситуация существенно изменилась, когда после потери крейсера Москва российский флот отступил в Крым.

После успешной атаки Украины с помощью беспилотников Bayraktar по противовоздушной обороне РФ последняя уже неоднократно пытается усилить свой открытый гарнизон на острове Змеиный.

– Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью крылатых ракет стратегической противовоздушной обороны и береговой обороны, то сможет доминировать в северо-западной части Черного моря, – предполагают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун месяц назад, 13 апреля.

Спустя две недели украинские военные попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 РФ на острове Змеиный.

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А в течение 7 мая у острова ВСУ уничтожили три катера РФ и существенно повредили еще один.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Истоник: Ministry of Defence

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Фото: УНИАН

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