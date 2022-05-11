Чому наступ РФ із Придністров’я залежатиме від ситуації на острові Зміїний

Якщо українська армія вогневим контролем не допустить розміщення на острові Зміїний російських систем ППО дальнього радіусу дії, російське угруповання військ у невизнаному Придністров’ї поводитиметься дуже тихо і не піде у наступ проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– Все залежатиме від ситуації навколо острова Зміїний. Він став ключовим опорним пунктом для спроб просування російських військ у Бессарабію. Якщо ми вогневим контролем будемо утримувати острів, щоб там не розмістилися системи ППО дальнього радіусу дії, тоді у нас буде більш контрольована ситуація і в Бессарабії, і в Одеській області. І тоді група військ у Придністров’ї поводитиметься дуже тихо, особливо щодо України, – пояснив він.

Жданов сказав, що стримувати намагання РФ підсилити там свій гарнізон Україні допоможе ракетне озброєння, яке здатне дістати до острова Зміїний.

– Окрім того, у складі Чорноморського флоту РФ не лишилося жодного корабля, який би мав таку потужну систему протиповітряної оборони як крейсер Москва. Почалося з того, що Росія розмістила на острові комплекс С-300, який ми знищили. Тепер вони намагаються розмістити щось подібне – ЗРК Тор-2М. Якщо ми будемо контролювати цей острів і не допустимо висадки російських військ на ньому, то зможемо контролювати весь регіон, весь південно-західний напрямок, – підсумував військовий експерт.

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