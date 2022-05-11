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Факти / Україна

Чому наступ РФ із Придністров’я залежатиме від ситуації на острові Зміїний

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Напад з Придністров'я

Якщо українська армія вогневим контролем не допустить розміщення на острові Зміїний російських систем ППО дальнього радіусу дії, російське угруповання військ у невизнаному Придністров’ї поводитиметься дуже тихо і не піде у наступ проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– Все залежатиме від ситуації навколо острова Зміїний. Він став ключовим опорним пунктом для спроб просування російських військ у Бессарабію. Якщо ми вогневим контролем будемо утримувати острів, щоб там не розмістилися системи ППО дальнього радіусу дії, тоді у нас буде більш контрольована ситуація і в Бессарабії, і в Одеській області. І тоді група військ у Придністров’ї поводитиметься дуже тихо, особливо щодо України, – пояснив він.

Жданов сказав, що стримувати намагання РФ підсилити там свій гарнізон Україні допоможе ракетне озброєння, яке здатне дістати до острова Зміїний.

– Окрім того, у складі Чорноморського флоту РФ не лишилося жодного корабля, який би мав таку потужну систему протиповітряної оборони як крейсер Москва. Почалося з того, що Росія розмістила на острові комплекс С-300, який ми знищили. Тепер вони намагаються розмістити щось подібне – ЗРК Тор-2М. Якщо ми будемо контролювати цей острів і не допустимо висадки російських військ на ньому, то зможемо контролювати весь регіон, весь південно-західний напрямок, – підсумував військовий експерт.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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