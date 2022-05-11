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Факты / Украина

РФ 38 раз в сутки поднимала самолеты в небо ради штурма Азовстали

Татьяна Забожко, редактор ленты
Азовсталь

За прошедшие сутки российские военные 38 раз поднимали в небо самолеты ради штурма завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.

Четыре раза позиции украинских военных оккупанты атаковали с помощью стратегических бомбардировщиков.

Кроме того, в городе не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и т. д.

– Россияне не оставляют попыток захватить украинскую крепость и ежедневно штурмуют ее при поддержке пехоты, – сообщают в отдельном отряде специального назначения Азов.

9 мая ради штурма Азовстали российские самолеты вылетали 34 раза, в том числе восемь стратегических бомбардировщиков.

По состоянию на 11 мая армия РФ применяет артиллерию и танки, а также наносит ракетно-бомбовые удары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Азов – Мариуполь

Фото: Азов – Мариуполь

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