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Факти / Україна

РФ 38 разів за добу піднімала літаки в небо заради штурму Азовсталі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Азовсталь

Упродовж минулої доби російські військові 38 разів піднімали в небо літаки заради штурму заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

Чотири рази позиції українських військових окупанти атакували за допомогою стратегічних бомбардувальників.

Крім того, в місті не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки тощо.

– Росіяни не полишають спроб захопити українську фортецю та щоденно штурмують її за підтримки піхоти, – повідомляють в окремому загоні спеціального призначення Азов.

9 травня заради штурму Азовсталі російські літаки вилітали 34 рази, зокрема вісім стратегічних бомбардувальників.

Станом на 11 травня армія РФ застосовує артилерію й танки, а також завдає ракетно-бомбових ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Азов – Маріуполь

Фото: Азов – Маріуполь

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