На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел мирных жителей, которые стали жертвами российской военной агрессии.

Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она заявила, что на прошлой неделе наблюдательная миссия посетила 14 городов и сел Киевской и Черниговской областях, которые до конца марта контролировались российскими вооруженными силами.

По ее словам, представителям миссии пришлось из первых уст услышать рассказы об убитых, раненых, задержанных и исчезнувших родственниках, соседях и друзьях.

— Мне больно представить, сколько еще таких посещений потребуется, чтобы задокументировать лишь часть вопиющих нарушений прав человека, которые там произошли, — сказала Бачелет.

На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел мирных жителей.

По словам Бачелет, некоторые люди погибли в ходе боевых действий, другие были казнены. Кто-то умер из-за стресса или отсутствия медицинской помощи. Люди неделями сидели в подвалах, а российские солдаты угрожали наказаниями или смертью, если они попытаются сбежать.

Сейчас смотрят

В селе Ягодное Черниговской области 360 жителей, в том числе 74 ребенка и пять людей с инвалидностью, удерживались 28 дней российскими военными в подвале школы. Подвал был очень переполнен. Людям приходилось сутками сидеть без возможности лечь. Не было ни туалетов, ни воды, ни вентиляции. 10 пожилых людей умерли.

— Шокируют масштабы незаконных убийств, в том числе число суммарных казней в районах к северу от Киева. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийствах, цифры будут продолжать расти по мере появления новых доказательств, — отметила верховный комиссар ООН по правам человека.

Она заявила, что мирных жителей убивали российские солдаты или снайперы. Это происходило, когда кто-то просто шел по дороге или выходил из укрытий в поисках еды и воды. Кого-то расстреливали в своих автомобилях, когда люди пытались выехать.

Безоружных местных мужчин убивали, потому что российские солдаты подозревали их в поддержке украинских сил, а некоторых пытали перед тем, как убить.

Источник: ООН