Через девять дней после начала войны в Украине Виктория Коваленко и ее муж Петр решили уехать из Чернигова, чтобы обезопасить детей: 12-летнюю Веронику и годовалую Варвару.

Чем обернулась эта попытка спастись от методичных и неутихающих вражеских обстрелов мирного населения, Виктория рассказала журналистам ВВС.

…Когда семья на собственном автомобиле выехала на окраину города, в районе села Ягодное дорогу им загородили камни. Мужчина остановился, чтобы убрать препятствие. И в этом время начался обстрел.

Обломок ранил Викторию в голову, вызвал обильное кровотечение. Старшая дочь Вероника в сильнейшем испуге начала кричать, у нее очень сильно дрожали руки.

— Она вышла из машины, я пошла за ней. Потом увидела, как она упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы, — вспоминает Виктория.

В автомобиль попал российский снаряд, вспыхнул пожар. Пытаясь, насколько это было возможно, сохранять спокойствие, Виктория с маленькой дочкой на руках пыталась найти относительно безопасное место.

Муж она больше не видела. Его молчание подсказало, что он тоже мертв.

Виктория вместе с ребенком попыталась укрыться от обстрела в припаркованном автомобиле, но тут снова началась стрельба. Тогда она побежала к маленькому зданию, где на следующий день их нашли российские патрульные и отвезли в Ягодное. Там их бросили в подвал местной школы.

По словам Виктории, в комнате находилось примерно 40 человек. Света не было, поэтому пользовались свечами и зажигалками. Не хватало воздуха, было тяжело дышать. Выходить в туалет почти не разрешали, поэтому люди были вынуждены использовать ведра.

— От недостатка движения людям было плохо, они сидели на стульях, спали на стульях. Мы видели их вены, которые начинали кровоточить, мы пытались делать перевязки, — вспоминает Виктория.

Ей пришлось мысленно пережить страшную утрату мужа и старшей дочери. Держалась насколько могла, сосредоточившись на спасении жизни младшего ребенка.

Виктория попросила россиян принести тела Петра и Вероники в школу, чтобы она могла их похоронить. Но в том, что от них осталось, едва можно было узнать людей.

Ничего не осталось и от сгоревшей машины: куски сгоревшей одежды Вероники, небольшой браслет с подвеской в ​​форме сердца, два автомобильных номерных знака, выбеленных от огня.

12 марта ей позвонили неизвестные и сказали, что она может увидеть место, где похоронили остатки тел ее мужа и дочери. Выяснилось, что их закопали в лесу, в двух могилах, обозначенный крестами с табличками.

…Сейчас Виктория и Варвара во Львове в относительной безопасности. Здесь женщина впервые посетила психолога. Она признается, что в окружении людей удается забыть о случившемся. Но когда остается одна, страшные воспоминания снова накрывают.

На память от старшей дочери у нее остался ее подарок: брелок в виде маленькой симпатичной коровки. К нему прикреплено маленькое золотое кольцо с выгравированными буквами.

Женщина уверена, что эта вещь стала для нее амулетом, который ее спас в тот страшный день безжалостной бойни на окраине Чернигова.