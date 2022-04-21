Зеленский пообещал найти каждого преступника РФ, совершавших зверства на Киевщине

Современные технологии позволят найти всех российских военных, причастных к военным преступлениям в Киевской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 20 апреля.

— Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях. Современные технологии позволят установить много деталей: каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что в течение 20 апреля президент Евросовета Шарль Мишель посетил поселок Бородянка на Киевщине, понесший массивные потери и разрушения после российского нападения и оккупации.

– И очень правильный вывод был сделан нашими друзьями: не может быть мира без справедливости, – добавил украинский президент.

Он также обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз, а также восстановление нашего государства после войны.

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