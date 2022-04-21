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Факты / Украина

Зеленский пообещал найти каждого преступника РФ, совершавших зверства на Киевщине

Илья Нежигай редактор ленты
Зеленский пообещал найти каждого преступника РФ, совершавших зверства на Киевщине

Современные технологии позволят найти всех российских военных, причастных к военным преступлениям в Киевской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 20 апреля.

— Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях. Современные технологии позволят установить много деталей: каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что в течение 20 апреля президент Евросовета Шарль Мишель посетил поселок Бородянка на Киевщине, понесший массивные потери и разрушения после российского нападения и оккупации.

– И очень правильный вывод был сделан нашими друзьями: не может быть мира без справедливости, – добавил украинский президент.

Он также обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз, а также восстановление нашего государства после войны.

Новость дополняется…

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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