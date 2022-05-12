На сьогодні лише на Київщині виявили понад 1000 тіл мирних жителів, які стали жертвами російської військової агресії.

Про це повідомив верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Вона заявила, що минулого тижня місія ООН відвідала 14 міст та сіл Київської та Чернігівської областей, які до кінця березня контролювалися російськими збройними силами.

За її словами, представникам місії довелося з перших вуст почути розповіді про вбитих, поранених, затриманих та зниклих родичів, сусідів та друзів.

– Мені боляче уявити, скільки ще таких відвідувань потрібно, щоб задокументувати лише частину порушень прав людини, які там сталися, – сказала Бачелет.

На сьогодні лише на Київщині виявлено понад 1000 тіл мирних жителів.

За словами Бачелет, деякі люди загинули під час бойових дій, інших просто стратили. Хтось помер через стрес або відсутність медичної допомоги. Люди тижнями сиділи у підвалах, а російські солдати погрожували покараннями чи смертю, якщо вони намагатимуться втекти.

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У селі Ягідне на Чернігівщині 360 мешканців, зокрема 74 дитини та п’ять людей з інвалідністю, утримувалися 28 днів російськими військовими у підвалі школи. Підвал був дуже переповнений. Людям доводилося цілодобово сидіти без можливості лягти. Не було ні туалетів, ні води, ні вентиляції. 10 людей похилого віку померли.

– Шокують масштаби незаконних убивств, зокрема кількість сумарних страт у районах на північ від Києва. Хоча у нас є інформація про 300 таких убивств, цифри продовжуватимуть зростати в міру появи нових доказів, — зазначила верховний комісар ООН з прав людини.

Вона заявила, що мирних жителів убивали російські солдати чи снайпери. Це відбувалося, коли хтось просто йшов дорогою або виходив з укриттів у пошуках їжі та води. Когось розстрілювали у своїх автомобілях, коли люди намагалися виїхати.

Беззбройних місцевих чоловіків убивали, бо російські солдати підозрювали їх у підтримці українських сил, а декого катували перед тим, як убити.

Джерело: ООН