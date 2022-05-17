Акт отчаяния: решится ли Путин на использование ядерного оружия

Экс-министр обороны Украины, а ныне председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в комментарии Фактам ICTV высказал свое мнение относительно того, решится ли российский диктатор Путин применить ядерное оружие.

По словам эксперта, большинство аналитиков считают, что ядерное оружие не будет применено, или такое применение маловероятно. В то же время слушать угрозы российских политиков или пропагандистов по поводу использования такого оружия — не стоит, поскольку они ориентированы прежде всего на самих россиян, а не на мировое сообщество.

– То, что заявляет по этому поводу российское руководство, учитывать мы не можем, потому что эта информация предназначена для внутреннего потребителя. Это часть пропаганды. Думаю, мировое сообщество сделает все, чтобы предотвратить такую ​​ситуацию. Все проблемы, которые сейчас есть в России, – это ничто, по сравнению с теми проблемами, которые они получат, если позволят себе применить ядерное оружие. Это будет конец московского режима, – считает Загороднюк.

По его мнению, если российское руководство и решится на такой шаг, то спрогнозировать, будет ли это удар по Киеву или, например, по боевым позициям украинских военных – невозможно.

– Если такое решение будет – оно будет принято нерационально. Это будет решение отчаяния. Все будет зависеть от того, в каком состоянии Путин будет принимать это решение, и будет ли его окружение поддерживать. Поскольку это тоже очень важно. Есть, кстати, достаточно здравое мнение, что Путин находится не в очень хорошем состоянии здоровья – это подтверждают данные многих разведок. А его окружение понимает, что им придется отвечать за эти действия, – объясняет Загороднюк.

В американской разведке считают, что война России против Украины в ближайшие месяцы, вероятно, станет непредсказуемой, однако вряд ли Путин решится применить ядерное оружие, если не почувствует угрозу существованию России.