Акт відчаю: чи зважиться Путін на використання ядерної зброї

Ексміністр оборони України, а нині голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в коментарі Фактам ICTV висловив свою думку щодо того, чи наважиться російський диктатор Путін застосувати ядерну зброю.

За словами експерта, більшість аналітиків вважають, що ядерна зброя не буде застосована, або таке застосування малоімовірне. Водночас слухати погрози російських політиків чи пропагандистів щодо використання такої зброї – не варто, адже вони орієнтовані передусім на самих росіян, а не світову спільноту.

– Те, що заявляє з цього приводу російське керівництво, брати до уваги ми не можемо, бо ця інформація призначена для внутрішнього споживача. Це частина пропаганди. Гадаю, світова спільнота зробить усе, аби такій ситуації запобігти. Всі проблеми, які зараз є в Росії – це ніщо, в порівнянні з тими проблемами, які вони отримають, якщо дозволять собі застосувати ядерну зброю. Це буде кінець московського режиму, – вважає Загороднюк.

На його думку, якщо російське керівництво і зважиться на такий крок, то спрогнозувати, чи буде це удар по Києву, чи, наприклад, по бойових позиціях українських військових – неможливо.

– Якщо таке рішення буде – воно буде ухвалене нераціонально. Це буде рішенням відчаю. Все залежатиме від того, у якому стані Путін буде ухвалювати це рішення, і чи буде його оточення це підтримувати. Оскільки це теж дуже важливо. Є, до речі, доволі слушна думка, що Путін перебуває не в дуже доброму стані здоров’я – це підтверджують дані багатьох розвідок. А його оточення розуміє, що їм доведеться відповідати за ці дії, – пояснює Загороднюк.

В американській розвідці вважають, що війна Росії проти України у найближчі місяці, ймовірно, стане непередбачуваною, проте навряд чи Путін наважиться застосувати ядерну зброю, якщо не відчує загрозу для існування Росії.