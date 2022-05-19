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Факти / Україна

Велика Британія передасть Україні ракети типу берег-корабель – Джонсон

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Глава британського уряду Борис Джонсон провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, де висловив солідарність Маріупольському гарнізону.

Про це прем’єр Великої Британії написав на своїй сторінці у Twitter.

– Підтвердив британську солідарність з українським народом моєму другу Володимиру Зеленському сьогодні вранці, особливо з відважними захисниками Маріуполя, – написав Борис Джонсон.

Британський прем’єр-міністр також звернув увагу на надання Україні нового озброєння.

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– Я поінформував президента (Володимира Зеленського, – Ред.) про підтримку, яка надається обороні України, включаючи далекобійну артилерію, ракети берег-корабель та безпілотні літальні апарати. Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні у розмірі £1,3 млрд, – зазначив прем’єр Джонсон.

Глава британського уряду також обговорив з Володимиром Зеленським глобальні економічні збитки, спровоковані морською блокадою з боку російського флоту та армії.

– Ми терміново шукаємо варіанти відкриття важливих морських та наземних шляхів доставки українських запасів зерна, – написав Борис Джонсон.

Він додав, що вже близько 50 тис. українців прибули до Великої Британії.

– І ми робимо все можливе, щоб допомогти їм збудувати тут життя. З більш ніж 100 тис. віз, виданих за нашими схемами, та новими санкціями, введеними сьогодні проти російських авіакомпаній, наша рішучість непохитна – ми стоїмо з Україною, – заявив голова британського уряду.

Раніше Борис Джонсон заявив, що не бачить у майбутньому нормалізації відносин із Російською Федерацією.

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G7 готує для України пакет фінансової допомоги на €15 млрд - Washington Post

Джерело: Boris Johnson

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