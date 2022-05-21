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Факти / Україна

Захисників Азовсталі готують до обміну – Зеленський

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Захисників Азовсталі готують до обміну – Зеленський

Захисників Маріуполя, яких вивели з заблокованого російськими окупантами заводу Азовсталь, повинні звільнити за процедурою обміну.

Про це в екслюзивному інтервю телеканалу ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Мені здається, що найближчим часом, навіть найближчинми днями, вивезуть усіх. Подивимось. Структура складна. Ми домовлялися, що розблокуванням будуть займатися західні посередники і партнери. Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем.

На сьогодні наші хлопці отримали повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування повідомило про це усіх заблокованих на Азовсталі. Посередниками разом із тими країнами, про які я вам сказав, реально були представники ООН.

А далі те, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ – що вони будуть усі в безпеці. І вони будуть очікувати того чи іншого формату обміну , – пояснив він.

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