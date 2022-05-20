Раненых эвакуировали для обмена: командир защитников Азовстали записал обращение
Украинское военное командование дало защитникам Мариуполя, находящимся на металлургическом заводе Азовсталь, приказ о прекращении обороны города и сохранении жизни бойцов.
Об этом рассказал в новом видеообращении командир полка Азов, подполковник Денис Прокопенко.
Он напомнил, что мирных жителей города удалось ранее эвакуировать.
Что касается раненых военных, то они были эвакуированы для дальнейшего обмена и возвращения на подконтрольную Украине территорию.
– Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство отдало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно отмечали три важнейших для нас условия: гражданские, раненые и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине, — подчеркнул Прокопенко.
Он добавил, что сейчас решается вопрос с вывозом тел погибших защитников Мариуполя.
– И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине! – заявил Прокопенко.
Об эвакуации защитников Мариуполя с металлургического завода Азовсталь стало известно вечером 16 мая. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, операцию по спасению проводят украинские военные и разведчики. Украинская сторона делает все, чтобы вернуть бойцов домой.
В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу, и теперь отдан приказ сохранить жизнь.
В первый день сообщалось об эвакуации 264 военных, среди которых 53 тяжелораненых бойца.
Украинская сторона не публикует подробности операции по эвакуации, призывая украинцев набраться терпения.
Согласно оценкам британской разведки, вероятно, с Азовстали вышли около 1 700 украинских военных.