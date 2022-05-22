Май, 22 в 12:56

Российские войска, вероятно, готовятся к наступлению, чтобы захватить остальную территорию на севере Херсонской области и продвинуться в сторону Запорожья, говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

К такому выводу эксперты ISW пришли, проанализировав заявления областных военных администраций.

– Херсонская ОВА заявила, что оккупанты пополняют свои силы в Высокополье и Архангельском на севере региона. Запорожская ОВА фиксирует высокую концентрацию российских войск в Инженерном к югу от Гуляйполя. Это указывает на то, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления на последний населенный пункт, – отмечают в Институте изучения войны.

Не оставили в ISW без внимания и то, что оккупационные войска в Мелитополе вывешивают баннеры в честь 220-летия Таврической губернии.

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– Такие действия могут свидетельствовать о намерениях российских войск превратить оккупированные территории Херсона и Запорожья в квазиреспублику вроде “ЛНР” или “ДНР”, – считают в Институте изучения войны.

Около 02.44 22 мая российские войска попали ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области.

В Херсонской области, согласно последним данным от областной военной администрации, оккупанты минируют мосты и дороги, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 88-е сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW