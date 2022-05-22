РФ хоче перетворити Херсон та Запоріжжя на квазіреспубліки – експерти

Травень, 22 в 12:56

Російські війська, імовірно, готуються до наступу, щоб захопити решту територій на півночі Херсонської області та просунутися в бік Запоріжжя, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

До такого висновку експерти ISW дійшли, проаналізувавши заяви обласних військових адміністрацій.

– Херсонська ОВА заявила, що окупанти поповнюють свої сили у Високопіллі та Архангельському на півночі регіону. Запорізька ОВА фіксує високу концентрацію російських військ в Інженерному на південь від Гуляйполя. Це вказує на те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу на останній населений пункт, – зазначають в Інституті вивчення війни.

Не залишили в ISW поза увагою й те, що окупаційні війська в Мелітополі вивішують банери на честь 220-річчя Таврійської губернії.

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– Такі дії можуть свідчити про наміри російських військ перетворити окуповані території Херсона та Запоріжжя на квазіреспубліку на зразок “ЛНР” чи “ДНР”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що близько 02.44 22 травня російські війська поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з сіл у Вільнянському районі Запорізької області.

У Херсонській області, за останніми даними від обласної військової адміністрації, окупанти мінують мости та дороги, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

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Джерело: ISW