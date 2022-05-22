РФ хоче перетворити Херсон та Запоріжжя на квазіреспубліки – експерти
Російські війська, імовірно, готуються до наступу, щоб захопити решту територій на півночі Херсонської області та просунутися в бік Запоріжжя, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
До такого висновку експерти ISW дійшли, проаналізувавши заяви обласних військових адміністрацій.
– Херсонська ОВА заявила, що окупанти поповнюють свої сили у Високопіллі та Архангельському на півночі регіону.
Запорізька ОВА фіксує високу концентрацію російських військ в Інженерному на південь від Гуляйполя. Це вказує на те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу на останній населений пункт, – зазначають в Інституті вивчення війни.
Не залишили в ISW поза увагою й те, що окупаційні війська в Мелітополі вивішують банери на честь 220-річчя Таврійської губернії.
– Такі дії можуть свідчити про наміри російських військ перетворити окуповані території Херсона та Запоріжжя на квазіреспубліку на зразок “ЛНР” чи “ДНР”, – вважають в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, що близько 02.44 22 травня російські війська поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з сіл у Вільнянському районі Запорізької області.
У Херсонській області, за останніми даними від обласної військової адміністрації, окупанти мінують мости та дороги, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ISW