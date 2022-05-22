Май, 22 в 12:50

Глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк считают, что Украине очень нужны тяжелые реактивные системы залпового огня.

Об этом они написали в соцсетях.

Так, Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за ленд-лиз и подчеркнул, что Украине оружие нужно без ограничений.

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– Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS (РСЗО), — сказал глава ОПУ.

Михаил Подоляк отметил, что мир должен договориться о передаче Украине РСЗО-систем и другого вооружения для деблокирования Черного моря. А дальше Вооруженные силы Украины все сделают сами.

По его словам, 1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия, ведь Украина является одним из мировых лидеров в экспорте зерна, подсолнечника и кукурузы.

Подоляк говорит, что издание The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с РФ и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море.

– Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине РСЗО-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами, – сказал Михаил Подоляк.