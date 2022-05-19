Всемирный банк выделит $30 млрд на продовольственную безопасность из-за войны в Украине
Накануне Всемирный банк объявил, что планирует выделить финансирование сумму более 30 млрд долларов, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис из-за войны России в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Так, деньги будут выделены на уже существующие и новые проекты в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, социальной защите, водоснабжении и ирригации.
— Рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самые бедные и уязвимые слои населения. Для стабилизации рынков крайне важно, чтобы страны прямо сейчас сделали четкие заявления о будущем увеличении производства в ответ на вторжение России в Украину, — сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
По его словам, страны должны согласовать свои действия для увеличения поставок энергоресурсов и удобрений, чтобы помочь фермерам увеличить посевные площади и урожайность. Также важно отменить политику, блокирующую экспорт и импорт, перенаправление продовольствия на биотопливо и т.д.
Всемирный банк работает над подготовкой новых проектов на сумму 12 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев — таким образом реагируя на кризис продовольственной безопасности.
Большая часть ресурсов направляется в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную Азию и Южную Азию.
Существующий портфель Всемирного банка включает неосвоенные остатки в размере 18,7 млрд долларов в проектах, непосредственно связанных с вопросами продовольственной безопасности и питания, охватывающих сельское хозяйство и природные ресурсы, питание, социальную защиту и другие секторы. В общей сложности это составит более 30 млрд долларов на продовольственную безопасность в течение следующих 15 месяцев.
Глобальные ответные меры группы Всемирного банка будут направлены на решение четырех приоритетных задач:
- Поддержка производства и производителей;
- содействие расширению торговли;
- поддержка уязвимых домохозяйств;
- инвестиции в устойчивую продовольственную и пищевую безопасность.
Всемирный банк накопил обширный опыт реагирования на глобальный кризис цен на продовольствие в 2007–2008 годах в рамках временной Программы реагирования, которая получила донорские взносы и направила средства в 49 пострадавших стран.
Источник: World Bank