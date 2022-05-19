Май, 19 в 8:45

Накануне Всемирный банк объявил, что планирует выделить финансирование сумму более 30 млрд долларов, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис из-за войны России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Так, деньги будут выделены на уже существующие и новые проекты в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, социальной защите, водоснабжении и ирригации.

Сейчас смотрят

— Рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самые бедные и уязвимые слои населения. Для стабилизации рынков крайне важно, чтобы страны прямо сейчас сделали четкие заявления о будущем увеличении производства в ответ на вторжение России в Украину, — сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, страны должны согласовать свои действия для увеличения поставок энергоресурсов и удобрений, чтобы помочь фермерам увеличить посевные площади и урожайность. Также важно отменить политику, блокирующую экспорт и импорт, перенаправление продовольствия на биотопливо и т.д.

Всемирный банк работает над подготовкой новых проектов на сумму 12 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев — таким образом реагируя на кризис продовольственной безопасности.

Большая часть ресурсов направляется в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную Азию и Южную Азию.

Существующий портфель Всемирного банка включает неосвоенные остатки в размере 18,7 млрд долларов в проектах, непосредственно связанных с вопросами продовольственной безопасности и питания, охватывающих сельское хозяйство и природные ресурсы, питание, социальную защиту и другие секторы. В общей сложности это составит более 30 млрд долларов на продовольственную безопасность в течение следующих 15 месяцев.

Глобальные ответные меры группы Всемирного банка будут направлены на решение четырех приоритетных задач:

Поддержка производства и производителей;

содействие расширению торговли;

поддержка уязвимых домохозяйств;

инвестиции в устойчивую продовольственную и пищевую безопасность.

Всемирный банк накопил обширный опыт реагирования на глобальный кризис цен на продовольствие в 2007–2008 годах в рамках временной Программы реагирования, которая получила донорские взносы и направила средства в 49 пострадавших стран.

Источник: World Bank