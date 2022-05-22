Травень, 22 в 12:50

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк вважають, що Україні дуже потрібні важкі реактивні системи залпового вогню.

Про це вони написали у соцмережах.

Так, Єрмак подякував Сполученим Штатам за лендліз та наголосив, що Україні зброя потрібна без обмежень.

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– Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS (РСЗВ), – сказав голова ОПУ.

Михайло Подоляк наголосив, що світ має домовитися про передання Україні РСЗВ та іншого озброєння для деблокування Чорного моря. А далі Збройні сили України все зроблять самі.

За його словами, 1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів, адже Україна є одним зі світових лідерів у експорті зерна, соняшника та кукурудзи.

Подоляк говорить, що видання The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з РФ та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі.

– Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передання Україні РСЗВ та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі, – сказав Михайло Подоляк.

Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2022

Раніше Світовий банк оголосив, що планує виділити фінансування на суму в понад $30 млрд, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі через війну Росії в Україні.

В уряді Канади наголосили, що готові допомогти вивезти зерно з українських портів, надавши свої кораблі.