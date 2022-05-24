Май, 24 в 12:00

Еще до конца текущего, 2022 года украинские войска могут перейти административную границу с временно оккупированным Россией полуостровом Крым.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, когда и как может закончиться полномасштабная война с РФ.

По его словам, активная фаза полномасштабной войны с РФ должна пойти на спад до конца этого года. Речь идет об активном ведении боевых действий.

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– Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов у России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев, – заявил Буданов.

Переломный момент в войне, по его прогнозам, начнется в августе, когда Украина накопит достаточное количество западного вооружения.

На вопрос, как может завершиться война для Украины, глава ГУР ответил, что наше государство должно вернуть все оккупированные территории, включая Крым.

– Она закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий… До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма, — подчеркнул Буданов.

Отвечая на вопрос, а как тогда война завершится для страны-агрессора России, он сообщил, что здесь есть два варианта: смена российского политического руководства и распад РФ.

– Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение, и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат – в Грузию, Японию, Германию и так далее. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история. Второй вариант – это разделение России на три и более части… На новые независимые государства, – пояснил Буданов.

Недавно Кирилл Буданов заявлял, что Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. По его словам, в ближайшие месяцы Украина начнет деоккупацию территорий.