Травень, 24 в 12:00

Ще до кінця поточного, 2022 року українські війська можуть перейти адміністративний кордон із тимчасово окупованим Росією півостровом Крим.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, коли і як саме може закінчитися повномасштабна війна з РФ.

За його словами, активна фаза повномасштабної війни з РФ має піти на спад до кінця цього року. Йдеться про активне ведення бойових дій.

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– Як і сказав, активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців, – заявив Буданов.

Переламний момент у війні, за його прогнозами, розпочнеться в серпні, коли Україна накопичить достатню кількість західного озброєння.

У відповідь на запитання, як може закінчитися війна для України, очільник ГУР наголосив, що наша держава повинна повернути всі окуповані території, разом із Кримом.

– Вона закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій… До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму, – переконаний Буданов.

Відповідаючи на запитання, а як тоді війна завершиться для країни-агресора Росії, він повідомив, що тут є два варіанти: зміна російського політичного керівництва та розпад РФ.

– Перший – зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності Росії. Наголошую – при формальному. За цього варіанту всі звинуватять особисто Путіна та найближче його оточення, і скажуть, що Росія ні до чого. Будуть виводити війська з усіх окупованих територій усюди у світі. Окуповані території повернуться до тих країн, кому вони в принципі і належать – до Грузії, до Японії, до Німеччини тощо. А Росія почне відновлювати функціонування як цивілізована держава. Розпочне заново, скажімо так. На певний проміжок часу це буде працювати. Далі нам покаже тільки історія. Другий варіант – це розділення Росії на три і більше частини… На нові незалежні держави, – пояснив Буданов.

Нещодавно Кирило Буданов заявляв, що Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська. За його словами, найближчими місяцями Україна почне деокупацію територій.