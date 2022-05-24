Май, 24 в 19:05

Общий план действий Кремля относительно Украины не изменился – Россия стремится захватить всю территорию нашего государства. В то же время у Москвы есть и план Б, чтобы показать хоть какую-то “победу” своему населению.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он объяснил, что в Кремле могут подать как “победу” полную оккупацию Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины.

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– Общий замысел не изменился: Путину нужна вся Украина, его не интересует какая-то часть. Конечно, после трех месяцев тех событий, который сейчас происходят, они корректируют планы и уже готовят общественное мнение в России к тому, что, в принципе, если они закончат оккупацию Донецкой, Луганской и Херсонской областей, то это тоже можно считать победой. Однако планы не изменились и, к сожалению, не изменятся и дальше. Пока мы не поставим точку в вопросе Путина и России в том виде, в каком она существует сейчас – угроза всему миру, прежде всего европейскому континенту, будет сохраняться и дальше, — подчеркнул Буданов.

Он напомнил, что российские войска терпят значительные потери и военные неудачи в полномасштабной войне в Украине. Поэтому, по словам главы разведки, в РФ уже готовят свое общество к тому, что “победой” в войне будет выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также оккупация Херсонской области и, возможно, частично Запорожской области.

– Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу. Это абсолютно не сработает, – отметил Буданов.

Глава разведки прогнозирует, что активная фаза полномасштабной войны в Украине завершится к концу 2022 года – “сведется почти к нулю”. Речь идет об активных боевых действиях.

А война завершится выходом на административные границы Украины.

– Выход на нашу админграницу. Этим закончится наша война. Остальные детали сейчас не ко времени, — заявил Буданов.