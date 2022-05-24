Травень, 24 в 19:05

Загальний план дій Кремля щодо України не змінився – Росія прагне захопити всю територію нашої держави. Водночас у Москви є і план Б, щоб показати хоч якусь “перемогу” своєму населенню.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він пояснив, що в Кремлі можуть подати як “перемогу” повну окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей України.

Зараз дивляться

– Загальний задум не змінився: Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка. Авжеж, після трьох місяців тих подій, які зараз відбуваються, вони коригують плани і вже готують суспільну думку в Росії до того, що, в принципі, якщо вони закінчать окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей, то це теж можна вважати перемогою. Проте плани не змінилися і, на жаль, не зміняться й надалі. Поки ми не поставимо крапку в питанні Путіна і Росії в тому вигляді, в якому вона існує зараз – загроза для всього світу, перш за все європейського континенту, буде зберігатися й надалі, – наголосив Буданов.

Він нагадав, що російські війська зазнають значних втрат та військових невдач у повномасштабній війні в Україні. Саме тому, за словами голови розвідки, в РФ уже готують своє суспільство до того, що “перемогою” у війні буде вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також окупація Херсонської області та, можливо, частково Запорізької області.

– Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює, – зазначив Буданов.

Голова розвідки прогнозує, що активна фаза повномасштабної війни в Україні завершиться до кінця 2022 року – “зведеться майже до нуля”. Йдеться про активні бойові дії.

А війна закінчиться виходом на адміністративні кордони України.

– Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна. Інші деталі зараз не на часі, – заявив Буданов.