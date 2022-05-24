Май, 24 в 14:52

Российские оккупанты поняли, что им не удастся провести на временно захваченных территориях Херсонской области так называемый “референдум” о создании очередной фейковой “республики”. А потому в РФ сейчас рассматривают вариант создания “губернии”.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, комментируя планы агрессора относительно Херсонской области.

Глава разведки напомнил, что оккупанты уже трижды пытались организовать “референдум”. А теперь они наконец-то поняли, что, несмотря на давление, украинцы не придут на него и не будут голосовать.

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Поэтому в РФ рассматривают вариант “присоединения” Херсонской области к временно оккупированному полуострову Крыма и создания на этих украинских территориях “губернии”.

– Теперь они разрабатывают другие варианты, без референдума. Просто по обращению, скажем так, временного “руководства” этой области. И хотят все это назвать Херсонская таврическая губерния. То есть, это территория временно оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонская область, — отметил Буданов.

Он напомнил, что во времена царской России была так называемая Херсонская губерния с административным центром в Симферополе. И сейчас в РФ это хотят возродить.

– Таким образом, один из основных вариантов, который они сейчас прорабатывают – это присоединение Херсонской области к Крыму и вхождение в состав России как Таврическая губерния. Мнение людей их не интересует, абсолютно, — подчеркнул Буданов.

Стоит отметить, что с начала временной оккупации жители Херсонской области сопротивляются российским захватчикам. Они выходят на проукраинские митинги и отказываются сотрудничать с врагом.

В конце апреля в украинской разведке сообщали, что решительное сопротивление украинцев может разрушить планы Кремля по созданию на захваченных территориях Херсонской области так называемой Херсонской народной республики (ХНР).

В середине мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова информировала, что оккупанты хотят провести перепись населения в Херсонской области (так же, как это делали в оккупированном Крыму в 2014 году).

Согласно последним данным, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики создали 19 так называемых комендатур.

Фото: ГУР Минобороны Украины