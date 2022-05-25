Украину устраивает позиция Китая относительно вторжения РФ – Зеленский
Украину устраивает политика отстранения, которую на сегодняшний день избрал Китай относительно полномасштабного вторжения РФ.
Об этом на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
– Я думаю, что Украину устраивает именно такая политика Китая, потому что это лучше, чем помогать РФ, – сказал глава государства.
В то же время глава государства подчеркнул, что хотелось бы верить, что Китай не будет проводить другую политику за спиной Украины.
– Так что нас устраивает этот status quo, скажу честно, – добавил Владимир Зеленский.
Президент Украины отметил, что не видит, чтобы Китай предпринимал шаги против Украины, как, собственно, и не видит поддержки.
– И дело не во мне – наше общество этого не видит. Хотелось бы по сравнению с Россией иметь преимущество в этих отношениях.
Думаю, чего-то не хватает Китаю. Возможно, не хватает продолжения или других отношений с США, – предположил глава государства.
По убеждению Владимира Зеленского, Соединенные Штаты могут влиять на отношения с Китаем, что в конечном счете повлияет и на Россию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.
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