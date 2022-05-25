Май, 25 в 10:47

Украину устраивает политика отстранения, которую на сегодняшний день избрал Китай относительно полномасштабного вторжения РФ.

Об этом на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Я думаю, что Украину устраивает именно такая политика Китая, потому что это лучше, чем помогать РФ, – сказал глава государства.

В то же время глава государства подчеркнул, что хотелось бы верить, что Китай не будет проводить другую политику за спиной Украины.

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– Так что нас устраивает этот status quo, скажу честно, – добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что не видит, чтобы Китай предпринимал шаги против Украины, как, собственно, и не видит поддержки.

– И дело не во мне – наше общество этого не видит. Хотелось бы по сравнению с Россией иметь преимущество в этих отношениях. Думаю, чего-то не хватает Китаю. Возможно, не хватает продолжения или других отношений с США, – предположил глава государства.

По убеждению Владимира Зеленского, Соединенные Штаты могут влиять на отношения с Китаем, что в конечном счете повлияет и на Россию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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