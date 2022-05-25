Україну влаштовує позиція Китаю щодо вторгнення РФ – Зеленський

Травень, 25 в 10:47

Україну влаштовує політика відсторонення, яку станом на сьогодні обрав Китай щодо вторгнення РФ.

Про це під час Українського сніданку в межах Світового економічного форуму в Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Я думаю, що Україну влаштовує саме така політика Китаю, бо це краще, ніж допомагати РФ, – сказав глава держави.

Водночас очільник країни наголосив, що хотілося б вірити, що Китай не проводитиме іншу політику за спиною України.

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– Тож нас влаштовує цей status quo, скажу чесно, – додав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив, що не бачить, щоб Китай робив кроки проти України, як, власне, і не бачить підтримки.

– І річ не в мені – наше суспільство це не бачить. Хотілось би в порівнянні з Росією мати перевагу в цих відносинах. Думаю, чогось не вистачає Китаю. Можливо, не вистачає продовження чи інших відносин із США, – припустив глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, Сполучені Штати можуть впливати на відносини з Китаєм, що зрештою матиме вплив і на Росію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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