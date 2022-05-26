Травень, 26 в 15:51

Російська армія наразі займається перегрупуванням своїх військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області – це свідчить про намір РФ закріпитися на цих територіях.

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького.

Наразі переміщення військ йде з території окупованого Криму.

Зараз дивляться

– В Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. Відповідно, ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України, – розповів Скібіцький.

До цього угруповання входять також повітряні та морські сили ворога.

За словами представника ГУР Міноборони, з початку травня окупанти у південних областях України почали готувати інженерні спорудження.

– Будуються навіть не одна, і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території, – наголосив представник воєнної розвідки.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти зрозуміли, що їм не вдасться провести на тимчасово захоплених територіях Херсонщини так званий референдум щодо створення чергової фейкової “республіки”.

Саме тому загарбники розглядають варіант створення “губернії”.