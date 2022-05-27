Обстріл Харкова і масивний наступ на Луганщині: що відбувається на 93-й день війни (онлайн)
Сьогодні розпочалася 93-тя доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія не полишає планів щодо захоплення українських територій та намагається прорватися крізь лінію оборони ЗСУ.
Окупанти влаштували цинічний обстріл мирного Харкова. За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, росіяни гатили із гаубиць: внаслідок дій РФ загинуло дев’ятеро мирних харків’ян, серед них – п’ятимісячне немовля. Ще майже 20 осіб зазнали поранень.
Найбільш запеклі бої точаться на Донбасі. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що стратегічна траса Лисичанськ-Бахмут під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне.
Щогодини в українських регіонах змінюється ситуація щодо повітряної тривоги: згідно з оперативними даними Генштабу ЗС України, загроза ракетних ударів з боку території Білорусі залишається високою.
Найважливіші події 93-го дня – у трансляції Фактів ICTV.
Штучний інтелект допоміг встановити особу російського військовослужбовця, який під час мародерства квартир на Київщині зробив своє фото на фотоапарат, який залишив у квартирі.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
– Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м’яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього “любителя селфі” та знайшли його сторінку у Вконтактє, – написав міністр Федоров.
За даними Федорова, окупанта на фото звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, а народився у Ростові-на-Дону.
– На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, “рускомірна” ідилія, – додав очільник Мінцифри.
Михайло Федоров наголосив, що кожен окупант має пам’ятати, що сьогодні за ними усіма можна спостерігати, дізнатись кожен їх крок та зафіксувати всі дані.
– Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим, – написав міністр цифрової трансформації.
Країни Заходу передали Україні радянські літаки Су-25 у розібраному вигляді для зручнішого способу транспортування.
Про це пише американське видання Foreign Policy, яке побувало у “великому центрі”, де відбувається організація процесу постачання військової допомоги Україні.
– Інші країни переправляють українців туди і назад на навчання до Східної Європи, наприклад, канадці навчають українські війська роботі з артилерією, наданою США, та допомагають забирати зброю. Група, яка працює в польових умовах у Східній Європі та пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17, щоб їх можна було відправити в Україну, – пише видання.
За словами британського чиновника, українці демонструють цілеспрямованість на тренуваннях.
– Вони не хочуть робити перерви на чай… Вони просто хочуть продовжувати навчання та повернутися до країни, – сказав британський військовий чиновник.
За даними видання, щойно визначається донор зброї, необхідної для України, війська в координаційному центрі вирішують, як доставити зброю до країни наземним, повітряним чи залізничним транспортом через один із кількох вузлів у Європі – залежно від того, який із них найефективніший.
Джерело: Foreign Policy