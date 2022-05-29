Травень, 29 в 16:23

У неділю, 29 травня, стало відомо, що Польща передає Україні три батареї самохідних артилерійських установок AHS Krab – 18 одиниць самохідних 155-мм гаубиць.

Про це із посиланням на джерело в урядових колах повідомляє Polskie Radio.

– За словами нашого представника з урядових кіл, йдеться про обладнання для трьох артилерійських дивізіонів. Польща також навчила сотню українських артилеристів роботі із цим озброєнням, – пишуть у виданні.

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Зазначимо, що таким чином, разом із 12 PzH 2000 від Німеччини та Нідерландів, Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

Характеристики AHS Krab

AHS Krab є польською національною самохідною установкою, для виробництва якої використовують ліцензійну вежу від британської гаубиці AS90.

Довжина його ствола становить 52 калібри, як шасі використовується південнокорейська платформа від САУ K9 Thunder.

Максимальна дальність стрілянини становить 40 км із базовим боєкомплектом. Швидкострільність – 6 пострілів за хвилину.

Компанія-виробник AHS Krab – Huta Stalowa Wola, яка одержала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць.

Пізніше, у грудні 2020 року, держава підписала контракт на ще два дивізіони, а у травні 2022 року стало відомо про можливу угоду ще на три.

У складі батареї польської установки Krab:

командно-штабна машина командира батареї;

дві машини командирів взводів;

вісім 155 мм САУ Krab;

дві транспортно-зарядні машини;

машина для ремонту озброєння та електроніки;

штабна машина командира батареї.

Зазначимо, що Krab знаходиться на озброєнні чотирьох військових частин Війська Польського – однієї механізованої бригади та трьох артилерійських полків.

Фото: Міноборони Польщі