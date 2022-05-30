Май, 30 в 14:00

Военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию российской ФСБ по дискредитации ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Российские спецслужбы планировали сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить сотрудников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, и таким образом скомпрометировать миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.

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Вражеская спецслужба незаконно врывалась в жилье работников ОБСЕ и выбивала из них информацию, которая может скомпрометировать.

К примеру, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ выдавали себя за работников СБУ и под видеозапись заставили работника СММ ОБСЕ подписать соглашение о негласном сотрудничестве.

Еще несколько сотрудников СММ оккупанты задержали и пытались также скомпрометировать.

Кроме того, с 16 по 23 мая сотрудники российской спецслужбы из-за угроз убийством вынудили работников СММ ОБСЕ на камеру свидетельствовать об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя именно оккупанты пять раз приезжали и грабили его.

Ранее сообщалось, что Путин переложил на ГРУ ответственность за предоставление разведданных о вторжении РФ в Украину.

Ранее этим занималась Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ). Но из-за ряда неудач в Украине Путин решил забрать у службы эти функции.