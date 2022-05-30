Травень, 30 в 14:00

Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію російської ФСБ із дискредитації ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Російські спецслужби планували зробити постановчі сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити співробітників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, і таким чином скомпрометувати місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

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Ворожа спецслужба незаконно вдиралася до житла працівників ОБСЄ та вибивала з них інформацію, яка може скомпрометувати.

Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ видавали себе за працівників СБУ та під відеозапис змусили працівника СММ ОБСЄ підписати угоду про негласну співпрацю.

Ще кількох працівників СММ окупанти затримали і намагалися також скомпрометувати.

Крім того, з 16 по 23 травня співробітники російської спецслужби через погрози вбивством змусили працівників СММ ОБСЄ на камеру свідчити про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча саме окупанти до того п’ять разів приїздили та грабували його.

Раніше повідомлялося, що Путін переклав на ГРУ відповідальність за надання розвідданих про вторгнення РФ в Україну.

Раніше цим займалася Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ). Але через низку невдач в Україні Путін вирішив забрати у служби ці функції.