Май, 31 в 11:55

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Как проинформировали в пресс-центре Генерального штаба ВСУ, такое решение принял Кабинет министров.

Правительство внесло изменения в свое постановление № 257 от 11 марта 2022 года, которым был создан штаб по вопросам обращения с военнопленными. Ранее его возглавляла вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Согласно изменениям, которые утвердил Кабмин постановлением № 633 от 28 мая, новым главой штаба назначен Кирилл Буданов.

Координационный штаб выполняет следующие ключевые задачи:

• способствует выполнению международно-правовых обязательств Украины по обращению с военнопленными;

• способствует координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам обращения с военнопленными;

• определяет пути решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

Кроме того, Координационный штаб способствует соблюдению норм международного гуманитарного права при допросе военнопленных, а также наделен полномочиями по обеспечению передачи военнопленных государству-агрессору России и освобождению защитников Украины из плена РФ.

В Генштабе ВСУ напомнили, что для сбора данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами граждан (в том числе и среди мирного населения) в Украине действует Национальное информационное бюро.

Процедура обращений для родственников военнопленных неизменна: нужно позвонить на круглосуточную “горячую линию” Национального информационного бюро по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Накануне стало известно, что решение вопросов обмена пленными передали под юрисдикцию Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины. А Министерство реинтеграции, которое возглавляет Ирина Верещук, останется ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, Кабинет министров

Фото: ГУР Минобороны Украины