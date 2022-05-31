Травень, 31 в 11:55

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов очолив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як поінформували в пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд вніс зміни до своєї постанови № 257 від 11 березня 2022 року, якою було утворено штаб із питань поводження з військовополоненими. Раніше його очолювала віце-премʼєр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Згідно зі змінами, які затвердив Кабмін постановою № 633 від 28 травня, новим очільником штабу призначено Кирила Буданова.

Координаційний штаб виконує такі ключові завдання:

• сприяє виконанню міжнародно-правових зобов’язань України щодо поводження з військовополоненими;

• сприяє координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

• визначає шляхи розв’язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Крім того, Координаційний штаб сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час допиту військовополонених, а також наділений повноваженнями щодо забезпечення передачі військовополонених державі-агресору Росії та звільнення захисників України з полону РФ.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що для збору даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами громадян (зокрема, і з-поміж мирного населення) в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Процедура звернень для родичів військовополонених є незмінною: потрібно зателефонувати на цілодобову “гарячу лінію” Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Напередодні стало відомо, що вирішення питань обміну полоненими передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України. А Міністерство реінтеграції, яке очолює Ірина Верещук, залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та за роботу з профільними міжнародними організаціями.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, Кабінет міністрів

Фото: ГУР Міноборони України